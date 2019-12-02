Экс-конгрессмен США сошел с предвыборной президентской гонки

Бывший конгрессмен США Джо Сестак заявил о решении выйти из борьбы за пост президента страны. Об этом он написал в своем Twitter.

Отмечается, что Сестак представлял Демократическую партию. Он был одним из последних представителей политической силы, который присоединился к предвыборной гонке.

Экс-конгрессмен выразил благодарность в связи с предоставленной возможностью принять участие в борьбе за пост главы Белого дома.

«Спасибо вам за эту бесценную возможность, однако я завершаю нашу совместную кампанию», — написал Сестак.

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