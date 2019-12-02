В ГД осудили резкое заявление Авакова об отношениях России и Украины
Депутат Госдумы Руслан Бальбек осудил высказывание главы министерства внутренних дел Арсена Авакова, который прокомментировал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Бальбек отнес Авакова к числу политиков-националистов и заявил, что пытаются «свалить провалы» украинских властей на Россию. Он также назвал вышестоящих политиков Украины бездарными и подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывала народу Украины в дружбе.
По мнению российского депутата, такие политики не являются олицетворением счастливого будущего своей страны, а также подчеркнул, что время такой политической силы приходит и уходит.
«Вместо этого (счастливого пути. — примечание «Газеты.Ru») Украина оказывалась, как правило, либо у разбитого корыта, либо терпела огромные экономические и политические убытки», — добавил Бальбек.
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