В посольстве РФ в Лондоне назвали манипуляциями заявления о «российской угрозе»

В посольстве России в Лондоне прокомментировали слова главы МИД Британии Доминики Рааба, которая обвинила Россию в агрессивном поведении. Текст был опубликован на сайте диппредставительства.

По мнению представителей посольства, такие высказывания делаются в преддверии британских выборов, а также накануне саммита НАТО. В российском представительстве отметили, что стране не нужно «противостоять», а необходимо вести переговоры и сотрудничать, например в сфере борьбы с терроризмом.

Заявление Рааба в посольстве назвали проявлением манипуляций темой о «российской угрозе», что не идет на пользу российско-британским отношениям.

«Мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной «российской угрозы», — сказано в тексте сообщения.

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