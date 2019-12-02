Саакашвили назвал свой отъезд из Грузии ошибкой
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Экс-президент Грузии Михаил Саакавшили прокомментировал свой отъезд из родины, назвав его ошибкой. Об этом он заявил в эфире грузинского телеканала.
Он отметил, что перед ним не стоял страх тюрьмы, поскольку аналогичные угрозы были и на Украине.
Политик добавил, что уехал из Грузии, потому что устал «и люди от меня устали».
«Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку», — подчеркнул Саакашвили.
Уточняется, что он находился на посту президента Грузии с 2008 года. В 2013 политик покинул страну.
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