Горбачев предостерег Москву и Вашингтон от «горячей войны»

Бывший советский лидер Михаил Горбачев предостерег Россию и США от начала «горячей войны», сообщает CNN.

Горбачев заявил, что ни в коем случае нельзя допустить отказа от контроля за вооружениями. По его словам, в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном хуже, чем за весь период после окончания холодной войны.

Бывший глава СССР подчеркнул, что повторение холодной войны в современных условиях приведет к началу «горячей войны», в результате которой будет разрушена вся человеческая цивилизация.

По мнению Горбачева, конечной целью контроля за вооружением должен стать полный отказ от ядерного оружия. Однако он сказал, что в современных условиях эта цель очень далека из-за отсутствия доверия между Москвой и Вашингтоном.

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