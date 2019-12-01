Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком. Об этом сообщает «Известия».
Савченко рассказала, как во время одной из встреч Порошенко «со слезами на глазах рассказывал ей о пожертвовании кровных 180 млн гривен на фронт».
Она пояснила, что ей было странно, что он заявляет о каких-то пожертвованиях, так как «каждый человек пожертвовал, причем иногда жизнь, а не 180 млн», в то время как бывший украинский лидер говорил об этих деньгах с болью.
«Я поняла, что он просто жадный, алчный. Человек отвратительный», — сказала экс-депутат.
По ее словам, бывший президент неприятен во всем. В том числе в реакциях и в том, что говорит.
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