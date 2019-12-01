МИД Греции осудил заявление Эрдогана

Министерство иностранных дел Греции осудило заявление президента Турции Тайипа Эрдогана на церемонии открытия газопровода TANAP. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МИД Греции заявили, что они осуждают заявление турецкого руководства о продолжении разведки и бурения на шельфе и в исключительной экономической зоны Кипра.

«Главный нарушитель международного права в регионе не осознает, что незаконность не порождает справедливости», — говорится в сообщении ведомства.

Греция считает, что Анкара подрывает стабильность и интересы всех народов в более широком регионе, а также показывает полное презрение к принципам добрососедства.

МИД Греции надеется, что руководство Турции осознает, что уважение международной законности — его обязанность.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара действует «в рамках международных прав» и «никакие крики и вопли» не заставят Анкару отвести корабли из исключительной экономической зоны Кипра, которые занимаются там разведкой. Также он поддержал подписанный с Ливией меморандум о взаимопонимании по разграничении морских зон.

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