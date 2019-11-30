В Крыму считают мракобесием поведение Украины в ООН

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель считает, что попытка украинской делегации лишить представителей полуострова слова на форуме по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека, можно отнести к мракобесию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также назвала поведение представителей делегации Украины «очередными глупостями».

«Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону», — сказала Гемпель.

По ее словам, Киев боится выступлений крымчан на крупных международных форумах, поскольку те могут рассказать правду о различных нарушениях украинской стороны.

Ранее делегация Украины сорвала выступления на форуме по эгидой ООН депутата Госдумы России от Крыма Руслана Бальбека и главы украинской общины полуострова Анастасии Гридчиной.

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