Британия заявила об отсутствии претензий к россиянам на задержанном судне

Пресс-секретарь российского посольства в Британии заявил, что сторона не имеет никаких претензий к российскому экипажу на задержанном в порту Лондона судне под флагом Камеруна, передает РИА «Новости».

По данным дипломатического представительства, в настоящее время россияне с задержанного судна находятся в порту Портленда.

В посольстве добавили, что корабль задержали из-за проблем с документацией.

«С отсутствием или ненадлежащим оформлением документации», — продолжил пресс-секретарь.

Отмечается, что посольство внимательно наблюдает за развитием событий в порту Лондона.

Известно, что ранее судно пыталось встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, однако портовые власти на обоих островах не дали на это разрешение.

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