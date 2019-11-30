Британия заявила об отсутствии претензий к россиянам на задержанном судне
Пресс-секретарь российского посольства в Британии заявил, что сторона не имеет никаких претензий к российскому экипажу на задержанном в порту Лондона судне под флагом Камеруна, передает РИА «Новости».
По данным дипломатического представительства, в настоящее время россияне с задержанного судна находятся в порту Портленда.
В посольстве добавили, что корабль задержали из-за проблем с документацией.
«С отсутствием или ненадлежащим оформлением документации», — продолжил пресс-секретарь.
Отмечается, что посольство внимательно наблюдает за развитием событий в порту Лондона.
Известно, что ранее судно пыталось встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, однако портовые власти на обоих островах не дали на это разрешение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании