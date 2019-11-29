Закон о государственной границе ДНР не является новшеством, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что принятый парламентом закон, устанавливающий границы республики в пределах Донецкой области, не является новшеством, а сам документ не противоречит минским соглашениям, передает РИА «Новости».

Пушилин попросил не искать тайных смыслов и отметил, что это планомерная законотворческая деятельность.

По его словам, до этого времени закон о границе был урегулирован указом главы. А сейчас из-за пробелов в работе таможенной службы, чтобы все было урегулировано на уровне подзаконных актов, приняли данный закон.

«Я бы не сказал, что это новый закон или говорит о чем-то новом», — сказал Пушилин.

Согласно документу, установленная граница будет сохраняться до тех пор, пока не урегулирован спор между Киевом и самопровозглашенной ДНР.

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