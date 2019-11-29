Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом сообщает Anadolu.

Он сказал, что Турция является для НАТО очень важной страной.

«Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — произнес турецкий глава в эфире телеканала NTV.

Он также добавил, что вопрос изгнания Турции из НАТО не касается никого, а также подчеркнул, что суверенитет Турции будет уважаться.

Кроме того, Эрдоган считает, что французский лидер не имеет опыта борьбы с терроризмом. Именно с этим он связан ситуацию с «желтыми жилетами», которые оккупировали страну.

До этого глава Франции говорил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует. По его мнению, в данный момент европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США и находятся «на краю пропасти».

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