ДНР очертила свою госграницу

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что парламент Донецкой народной республики (ДНР) формально установил государственную границу своей территории. Об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что граница очерчена по линии административной границы Донецкой области Украины исходя из ее состояния на начало 2014 года.

По его словам, таким образом ДНР решило не обделять людей, которые в данный момент проживают на территории, временно подконтрольной Украине.

Он подчеркнул, что такой граница ДНР будет пока конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Бидевка также подчеркнул, что данное действие не противоречит минскими соглашениями.

Стоит отметить, что документ в двух чтениях поддержали все 76 депутатов, присутствовавших на заседании.

Уточняется, что инициатором законопроекта стал председатель комитета Народного совета по безопасности и обороне Виталий Кравец. Целью инициативы является создание нормативной базы в сфере государственной пограничной политики.

До этого закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев.