Юнкер не стал давать советы своей преемнице насчет ее ночевок в ЕК

Покидающий пост главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе последнего официального общения с журналистами рассказал о своем отношении к намерению своей преемницы Урсулы фон дер Ляйен поселиться рядом с рабочим кабинетом в здании ЕК. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в европейских СМИ появилась информация, что новая глава ЕК дер Ляйен не собирается снимать отдельную квартиру в Брюсселе. Вместо этого она планирует ночевать в помещении, находящемся неподалеку от ее офиса в Брюсселе, на 13 этаже здания ЕК.

«Я не позволю себе давать госпоже фон дер Ляйен советы относительно того, каким образом она должна проводить свои ночи здесь, в здании Еврокомиссии», — сказал Юнкер, добавив, что уважает принятое преемницей решение, и не станет вмешиваться в данный вопрос.

Политик сложит свои полномочия 1 декабря 2019 года. 29 ноября на традиционном ежедневном брифинге ЕК он попрощался с журналистами.

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