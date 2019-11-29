Польского политика затравили после признания им заслуг Красной армии

Главу Союза демократических левых сил Польши Влодзимеж Чажастый подвергли травле за его заявление об освобождении страны Красной армией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чажастый заявил, что Советский Союз освободил польское государство «от Германии и немцев, от фашистов», и подчеркнул, что на территории Польши погибли 700 тысяч советских солдат.

Такое высказывание не понравилось ряду политических деятелей, в том числе членам правящей партии «Право и справедливость».

Так, один из депутатов польского парламента Доминик Тарчыньский опубликовал на своей странице в Twitter: «Такими как Чажастый после 1945 года занимался мой дед — комендант NSZ». Поясняется, что NSZ – это действовавшая во время и после Второй мировой войны подпольная военная организация. Тарчыньский заявил о подаче заявления в прокуратуру из-за «пропаганды тоталитарного строя».

Слова Чажастого прокомментировал также заместитель руководителя Института национальной памяти Польши Матеуш Шпытма.

«Красная армия в 1944-1945 годах не освободила, а захватила Польшу», — сказал он, добавив, что Советский Союз не позволил восстановить независимую Польшу, а захватил половину ее территории, сделав невозможным возвращение в страну польских властей.

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