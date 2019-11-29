Песков рассказал о планах Путина работать 31 декабря

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства Владимира Путина 31 декабря будет рабочий день, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, большую часть времени президент России находится на работе.

«Если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он, в человеческом понимании, находится на работе. Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл. И 31-го декабря он будет работать», — заявил Песков.

Ранее замруководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что выпадающее на вторник 31 декабря может стать нерабочим, если работодатель предоставит дополнительный выходной.

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