Представитель Крыма назвала недостойным поведение украинской делегации в ООН

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала попытку украинской делегации сорвать выступление представителя России Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом пишет РИА «Новости».

Она раскритиковала поведение делегации Украины и выразила надежду на то, что представители сделают выводы из данной ситуации. Она посоветовала больше не позорить таким образом Украину на подобного рода представительных международных площадках.

«Украинская делегация вела себя крайне агрессивно и недостойно», — сказала она Гридчина.

Она также добавила, что планирует выступить на форуме. В ходе своей речи она хочет поднять тему развития украинского языка и культуры в Крыму.

До этого депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.