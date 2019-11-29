Захарова приравняла смену власти в Боливии к Майдану на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила смещение со своего поста экс-президента Боливии Эво Моралеса с Майданом на Украине в 2004 году. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее мнению, в Боливии произошел «нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года».

Она отметила, что разница между заключается в том, что в отличие от Моралеса бывший президент Укрианы Виктор Янукович не уехал из страны после того, как США отказались признавать выборы, проходившие в то время.

Также российский дипломат выразила неудомение тем, что врио президента Боливии Жанин Аньес, несмотря на свои предыдущие заяваления, намерена восстановить с США полноформатные дипломатические отношения.