Трамп впервые прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

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Patrick Semansky/AP

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.

В ходе визита Трамп встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Также он посетит американских военных в честь Дня благодарения.

Это первый визит Трампа в Афганистиан.