В Госдуме оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который сказал о пяти рассматриваемых Киевом сценариях реинтеграции Донбасса. Об этом информирует RT.

По его мнению, такие заявления являются своего рода тендером на лучшего исполнителя проекта по «возвращению Крыма» и «капитуляции» Донбасса.

Он иронично добавил, что «победителю конкурса» достанется крупное финансирование, слава и внимание СМИ.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса. Он также сказал, что границы Донецкой и Луганской областей, а также Крым будут возвращены.