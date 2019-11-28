Украина вывела пять сценариев реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, все эти сценарии принесут пользу Украине.

Главным приоритетом работы по реинтергации он назвал создание неких «гуманитарных коридоров на линии соприкосновения» для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Речь идет о Донецкой и Луганской народной республиках. Он подчеркнул, что граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения.

Глава СНБО также сказал, что на данный момент ситуация является довольно сложной и подчеркнул необходимость нормандской встречи. Кроме того, Данилов выразил уверенность в том, что президент Владимир Зеленский будет действовать лишь в своих интересах.

Об этом секретарь СНБО заявил в ходе конференции «Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты».