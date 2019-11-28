На Украине рассказали о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.

Он заверил, что все они принесут лишь пользу и победу Украине.

«Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым», — произнес Данилов.

При этом секретарь СНБО сказал, что раскрыть подробности этих путей он не может. Сейчас над ними ведется работа.

До этого в Киеве подготовили три вопроса к встрече «нормандской четверки» в Париже.