На Украине рассказали о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.
Он заверил, что все они принесут лишь пользу и победу Украине.
«Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым», — произнес Данилов.
При этом секретарь СНБО сказал, что раскрыть подробности этих путей он не может. Сейчас над ними ведется работа.
До этого в Киеве подготовили три вопроса к встрече «нормандской четверки» в Париже.