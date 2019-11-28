МИД Китая отреагировал на подписание закона о правах человека в Гонконге Трампом
Министерство иностранных дел Китая отреагировало на подписание президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС.
В заявлении МИД КНР говорится, что подписание документа является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и Гонконга. Кроме того, это нарушает международные права и основные нормы международных отношений и является «ничем не прикрытой гегемонией».
«Правительство и народ Китая выражают решительный протест», — указывается в документе.
До этого Трамп подписал одобренный двумя палатами Конгресса США закон о правах человека в Гонконге.
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