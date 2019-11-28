Назван приемник Моралеса на пост президента Боливии

Приемником бывшего президента Боливии Эво Моралеса станет его заместитель в федерации сборщиков коки Андронико Родригес. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам самого Родригеса, он готов баллотироваться в президенты, если его поддержит левая партия Эво Моралеса «Движение к социализму», а также сам Моралес.

После государственного переворота, произошедшего в Боливии, новые власти запретили Моролесу выдвигать кандидатуру на пот главы государства.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. 10 ноября он объявил об отставке и покинул страну. Жанин Аньес была назначена исполняющей обязанности президента Боливии.

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