Госдеп заявил о поддержке политики Зеленского перед нормандским саммитом

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Соединенные штаты перед встречей в нормандском формате приветствуют «сложные шаги» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, США поддерживают территориальную целостность суверенитета в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря между Украиной, Францией, Германией и Россией.

«CША намерены работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддерживать давление на Россию с тем, чтобы она соблюдала свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом», — заявила Ортагус.

Представитель госдепа отметила, что Зеленский в последние недели принял предусмотрительные и сложные шаги в направлении мира и реформ. Она добавила, что США довольны тем, как Киев реализует реформы, направленные на «долгосрочную безопасность и процветание».

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