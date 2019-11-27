В готовности Зеленского к диалогу с Путиным усомнились в Раде

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко высказался о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире NewsOne.

По его мнению, президент Украины не готов к «лобовой встрече» с коллегой из России.

Депутат также отметил, что Зеленский пока «не на равных» с мировой политической элитой.

«Хочется, чтобы он был на равных с Путиным, но это не на велосипеде ездить», — сказал Власенко.

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