В готовности Зеленского к диалогу с Путиным усомнились в Раде
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Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко высказался о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире NewsOne.
По его мнению, президент Украины не готов к «лобовой встрече» с коллегой из России.
Депутат также отметил, что Зеленский пока «не на равных» с мировой политической элитой.
«Хочется, чтобы он был на равных с Путиным, но это не на велосипеде ездить», — сказал Власенко.
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