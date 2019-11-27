Китай опередил США по числу посольств за рубежом

Китай впервые опередил США по числу дипломатических миссий в зарубежных странах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные ежегодного «Глобального дипломатического индекса» (Global Diplomacy Index).

Как отмечается, в настоящее время по миру насчитывается 276 китайских диппредставительств, что в три раза выше, чем у Соединенных Штатов — 342 посольств и консульств в 61 стране.

Авторы исследования считают, что эти показатели свидетельствуют о растущих международных амбиций Пекина.

На третьем месте в мире по числу посольств и консульств оказалась Франция (267 посольств и генконсульств), на четвертом — Япония (247), на пятом — Россия (242).