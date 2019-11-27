Родители Путина были против занятий самбо, но тренеру Рахлину удалось их переубедить

Родители президента России Владимира Путина были в свое время против, чтобы их сын занимался спортом. Однако первый тренер российского лидера Анатолий Рахлин смог их переубедить, передает ТАСС.

Об этом Путин рассказал в посвященном Рахлину фильме «Тренер», показанному в эфире Первого канала.

По словам главы государства, в какой-то момент его родители стали против активных занятий спортом сына, так как считали, что это отвлекает его от школы.

«Это самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: «Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься», — рассказал Путин.

Он также отметил, что Рахлин лично пришел в дом Путиных и убедил родителей, что спорт только поможет их ребенку в учебе и будет поддерживать его физическое состояние, и «по жизни поможет».

Рахлин — заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры Росии, умер в 2013 году. Путин тренировался у него с 11 лет. В 2019 году секции самбо, которую в 1969 году возглавил Рахлин, исполнилось 50 лет.

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