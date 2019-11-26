Помпео отреагировал на заявления о вмешательстве Украины в выборы

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать информацию о возможном вмешательстве Украины в выборы 2016 года в США. Об этом сообщает Politico.

В ходе брифинга в Государственном департаменте США, Помпео не опроверг слова президента страны Дональда Трампа о том, что взломать сервер национального комитета Демократической партии могла Украина, а не Россия.

Госсекретарь подчеркнул, что необходимо отслеживать и проверять любую информацию о вмешательстве других стран в американские выборы. При этом он отметил, что многие страны «активно пытались подорвать американскую демократию».

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