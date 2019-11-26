Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику. Об этом сообщила российская журналистка Ольга Скабеева в своем Twitter.
Зеленский совместно со своей супругой Еленой посетил Эстонию 25 ноября. В ходе своего визита он встретился с президентом республики Керсти Кальюлайд, а также с премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом, сообщает Delfi.
Украинский лидер ознакомился с военной промышленностью Эстонии, а также возложил памятник к монументу свободы.
Вечером состоялся торжественный ужин.