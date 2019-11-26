В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20... Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20...
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20...
Kevin Lamarque/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление источника о возможности встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле нет скепсиса по поводу проведения встречи Путина и Трампа.

До этого источник в дипломатических кругах заявил, что Москва скептически относится к встрече двух президентов.

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Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа