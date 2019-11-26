В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление источника о возможности встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в Кремле нет скепсиса по поводу проведения встречи Путина и Трампа.
До этого источник в дипломатических кругах заявил, что Москва скептически относится к встрече двух президентов.
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