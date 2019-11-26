Военный эксперт призвал США признать Крым российским
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Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать «слепо» поддерживать претензии Киева, передает National Interest.
Он заявил, что США уже пора признать Крым российским, так как за присоединение полуострова к России высказались большинство крымчан, и результаты референдума не вызвали вспышек насилия в регионе.
Он также добавил, что Европа устала от «крымских санкций», которые ударили по экономике ряда стран.