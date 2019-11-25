В ДНР не поверили в признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Признание экс-«народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи не соответствует действительности, так как он не был шпионом, а скорее являлся «шутом гороховым». Об этом заявил депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский в Facebook.
До этого, Матюха говорил, что был сотрудником Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны и «занимался провокациями», а также разжигал ссоры между ополченцами.
Однако депутат Бердичевский не поверил его словам, так как Матюха, который «никто и звать его никак», был «народным мэром» якобы три дня.
«Весь вред для ДНР, который он создал — заключался в воровстве», — добавил Бердичевский.
Также депутат иронично отреагировал на заявление бывшего «народного мэра» о провокациях, которые он устраивал. По мнению депутата, «шуты гороховые» вряд ли будут сталкивать кого-то.
«Какая страна — такие и разведчики», — заключил Бердичевский.
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