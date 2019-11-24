Временный президент Боливии подписала закон о всеобщих выборах

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подписала закон, одобренный боливийским парламентом, который предусматривает проведение в стране новых всеобщих выборов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

«Мы собираемся вновь обрести демократию — при помощи демократии», — заявила Аньес.

Она заверила, что будут проведены честные, соответствующие стандартам, транспарентные выборы.

Отмечается также, что документ аннулирует результаты президентских выборов 20 октября.

Кроме того, закон разрешает только дважды выставлять свою кандидатуру на руководящую позицию, что, как подмечают СМИ, лишает возможности бывшего президента Боливии Эво Моралеса снова избираться на должность лидера страны.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. 10 ноября он объявил об отставке и покинул страну. В настоящее время Моралес находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище.

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