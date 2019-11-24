Экс-сотрудник «Би-би-си» обвинил компанию в сокрытии связей британских политиков с РФ
Бывший сотрудник телерадиовещательной организации «Би-би-си» журналист Джон Суини заявил, что руководство отказывается публиковать материалы, посвященные якобы имевшим место связям британских политиков с Россией и Украиной. Об этом сообщает Times.
По словам Суини, сюжеты, над которыми работал он сам и его коллеги, касались связей бывшего министра культуры Великобритании Джона Уиттингдейла с украинским миллиардером Дмитрием Фирташом, деловых интересов, имевшиеся в России у члена Палаты лордов Питера Мандельсона, а также деятельности главного спонсора агиткампании в поддержку Brexit Аррона Бэнкса, обвинявшегося в получении денег от Москвы.
Официальных комментариев британской стороны пока не поступало.
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