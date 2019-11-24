Делегация правящей партии Сирии прибыла в Москву

Делегация правящей партии Сирии БААС (Партия арабского социалистического возрождения) прибыла в Москву с визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрия Саблина.

В рамках визита запланирована встреча сирийских представителей с руководством партии «Единая Россия», а также с заместителем министра иностранных дел России, специальным представителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

По словам Саблина, в воскресенье 24 ноября делегация посетит военно-патриотический парк Вооруженных сил «Патриот».

Отмечается, что делегаты примут участие в круглом столе на тему «Герои сегодняшнего дня: кто должен быть образцом для молодежи?», который также посетят политики, общественные деятели, представители творческой интеллигенции и родители погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова.

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