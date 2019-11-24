Джулиани заявил о наличии у него компромата на Байденов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отметил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter.
Речь идет о документах о семье Байденов, в которых содержится информация о «четырех десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».
«Если я исчезну, они незамедлительно будут опубликованы», — написал Джулиани.
Он добавил, что данные документы хранятся в его сейфе.
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