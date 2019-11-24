Исполняющая обязанности президента Боливии не принала законопроект о защите Моралеса

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Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес отказалась принимать законопроект, по которому экс-лидеру страны Эво Моралесу бы предоставлялась защита от уголовного преследования. Об этом сообщает издание El Deber.

Как известно, до этого партия «Движение к социализму» (MAS) подала на рассмотрение документ об освобождении Моралеса от уголовной ответственности.

«Моё решение ясное и твёрдое — я не буду принимать этот закон», — сказала Аньес.

По ее словам, власти страны не могуть дать «защиту тем, кто… преследовал, обманывал и издевался над боливийцами».

Аньес также обвинила MAS том, что партия пытается злоупотребить своим большинством в парламенте.

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