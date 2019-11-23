Дети Моралеса вылетели из Боливии в Аргентину

Дети бывшего президента Боливии Эво Моралеса вылетели из Боливии регулярным рейсом в Аргентину. Об этом сообщил глава МВД временного правительства Артуро Мурильо на своей странице в Twitter.

По словам Мурильо, по инструкции действующего президента Жанин Аньес, детям Моралеса был обеспечен безопасный вылет из страны.

Глава МВД уточнил, что утром 23 ноября они сели на самолет Latam, и приложил копии посадочных талонов на имена Эвалис Моралес Альварадо и Альваро Моралес Передо.

Ранее власти Боливии сообщили, что Эвалис Моралес, отказалась уезжать в Мексику, где ей было предоставлено убежище. Во время правления Моралеса она несколько раз исполняла функции первой леди страны.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране. 10 ноября он объявил об отставке и покинул страну. В настоящее время Моралес находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище.

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