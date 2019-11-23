Эксперт: «Единая Россия» ставит задачу обновления

Политолог Марат Баширов прокомментировал итоги 19-го съезда «Единой России», который состоялся в субботу в Москве.

«Это рождение совершенно других надежд, совсем другой потенциал, который, если партии удастся реализовать все, что было заявлено, приведет к двукратному росту рейтинга.

То есть они уйдут далеко за 50% на выборах в следующую Государственную думу. Это непросто, но они очевидно понимают, как это сделать, тем более с учетом того, что партию возглавляет премьер и у них есть все-таки поддержка президента, ведь «Единая Россия» — единственная партия, на съезд которой приезжает президент.

Кроме того, «Единая Россия» объявила о старте фактически избирательной компании в Государственную думу в 2021 году. Это, на мой взгляд, просто отличное решение, потому что теперь все остальные должны реагировать как-то на те инициативы, которые «Единая Россия» выдвигает, и догонять ее, или предлагать альтернативу или ждать соответственно критических ошибок, хотя народ у нас любит тех, кто пытается что-то делать, пусть он даже ошибается.

А те изменения, которые заявлены «Единой Россией», они, конечно, позволяют сделать предположение, что та задача, которая ставится – получение конституционного большинства в Государственной думе, — она вполне решаема. На мой взгляд, наиболее яркое – это перехват правозащитной повестки у оппозиции.

«Единая Россия» создает правозащитный центр, и правозащитная деятельность станет одним их основных направлений. В большинстве направлений этой правозащитной деятельности «Единая Россия» будет гораздо более эффективна, чем существующие правозащитные центры.

Конечно, нужны будут другие лица, мы здесь видим, что партия ставит задачу обновления. Мы уже с вами увидели, что в 13 регионах губернаторы возглавили региональные отделения, а в 20 субъектах, в целом, избраны новые секретари региональных отделений. И соответственно это те люди, которые прошли так называемую Школу губернаторов – высшую школу государственного управления, где одним из критериев новых компетенций ставится задача новые способы коммуникации, открытости и вот та самая обратная связь, о которой говорит президент Путин.

И конечно, очень важно то, что они переходят на новые формы коммуникации – цифровые сервисы, например, тот, который называется «Нацпроекты глазами людей». Это, конечно, позволяет охватить совершенно новую группу избирателей и сделать эту обратную связь очень стремительно быстрой», - отметил эксперт.