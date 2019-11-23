В Испании задержали россиянина по делу о «шпионаже» во время референдума в Каталонии

В расследование испанского суда о «вмешательстве» российских спецслужб в события вокруг референдума о независимости Каталонии фигурируют гражданин Украины и гражданин России, арестованне 4 октября 2018 года в провинции Жирона. Об этом сообщает издание El Mundo.

Как отмечается, мужчин задержали, когда они направлялись во Францию на зарегистрированном в Беларуси Mercedes. Издание утверждает, что при осмотре автомобиля была найдена граната M-75.

Национальный суд связывает обоих задержанных с Денисом Сергеевым, который якобы является старшим офицером российской военной разведки (ГРУ).

21 ноября в газете El Pais появилась публикация с утверждением, что в Испании приступили к расследованию из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы имеющей отношение к спецслужбам России.

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