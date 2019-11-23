Моралеса обвиняют в терроризме
Временное правительство Боливии подало ходатайство о возбуждении уголовного дела против бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщает «Би-би-си».
По заявлению министра внутренних дел Боливии Артуро Мурилло, Моралеса обвиняют в терроризме и подстрекательстве к мятежу. В качестве доказательства в правоохранительные органы была передана аудиозапись, содержащая сообщение от Моралеса из Мексики, где он находится в настоящий момент.
Отмечается, что временное правительство намерено добиваться максимального наказания для бывшего президента.
Сам Эво Моралес в своем Twitter заявил, что данная аудиозапись является поддельной. Он также задал вопрос, почему правительство Боливии не расследует гибель людей во время протестов.
Как известно, 10 ноября Моралес ушел в отставку с поста президента и покинул Боливию.
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