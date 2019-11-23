Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об условии, при котором американские власти примут решение по предоставлению помощи в восстановлении сирийских территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что таким условием может стать «заслуживающий доверия необратимый политический процесс» со стороны властей Сирии.

Спецпредставитель США по Сирии подчеркнул, что такая позиция Белого дома совпадает с мнением многих представителей государств Евросоюза.

«Помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», — отметил Джеффри.

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