Майкл Блумберг выделил $23млн на рекламную кампанию перед выборами президента США
Американский предприниматель и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подал документы для участия в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что бизнесмен собирается принимать участие в избирательная кампании от Демократической партии.
Уточняется, что команда предпринимателя выделила $23 млн на рекламную кампанию на телевидении. Однако, по данным СМИ, эта цифра может стать и не итоговой суммой, а побить рекорд бывшего президента США Барака Обамы по затратам на вещание ($24 млн).
Данные денежные средства рассчитаны на рекламные кампании на телевидении для таких штатов как Флорида, Техас, Массачусетс, Калифорния, Пенсильвания, Миссисипи, Мичиган.
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