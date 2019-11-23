Майкл Блумберг выделил $23млн на рекламную кампанию перед выборами президента США

Американский предприниматель и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подал документы для участия в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что бизнесмен собирается принимать участие в избирательная кампании от Демократической партии.

Уточняется, что команда предпринимателя выделила $23 млн на рекламную кампанию на телевидении. Однако, по данным СМИ, эта цифра может стать и не итоговой суммой, а побить рекорд бывшего президента США Барака Обамы по затратам на вещание ($24 млн).

Данные денежные средства рассчитаны на рекламные кампании на телевидении для таких штатов как Флорида, Техас, Массачусетс, Калифорния, Пенсильвания, Миссисипи, Мичиган.

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