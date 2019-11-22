Юмашев раскрыл подробности отставки Ельцина

Первый российский президент Борис Ельцин ушел в отставку за несколько месяцев до выборов ради своего преемника Владимира Путина. В этом признался советник двух президентов Валентин Юмашев на YouTube-канале «Ельцин Центра».

Ельцин пошел на этот шаг, так как решил дать фору Путину до новых президентских выборов, чтобы он опередил «мощного политика» Евгения Примакова и «блестящего мэра» Юрия Лужкова.

Также Юмашев рассказал, что 31 декабря 1999 году он был счастливым, несмотря на тяжелый для него день.

Экс-президент страны видел в преемнике Путине того человека, который бы продолжил его либеральные реформы в рыночной экономике, заключил Юмашев.

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