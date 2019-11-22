В Совфеде оценили планы Ротару вернуться в Россию

Лучшим ответом на решение певицы Софии Ротару вернуться в Россию могли быть пустые места на концертах. Об этом заявил глава комитета Совфеда о социальной политике Валерий Рязанский, передает РИА «Новости».

По его словам, российское министерство культуры должно начать влиять на артистов, которые критикуют Россию, но все равно возвращаются в нее на заработки.

Он отметил, что нужно узнать мнение россиян по поводу приезда певицы, ведь они могут и не желать ее концертов.

«Говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — считает сенатор.

До этого Ротару отказывалась от выступлений в России из-за отношений Москвы и Киева, а также из-за состояния своего здоровья. По некоторым данным, гонорар певицы за один концерт -— в районе 3,1-3,8 млн рублей.

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