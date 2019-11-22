ГБР завело уголовное дело о слежке за оппозиционерами на Украине

На Украине госбюро расследований возбудило уголовные производства против сотрудников СБУ из-за подозрения в организации незаконной слежки за оппозиционерами. Об этом сообщила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По версии бюро, сотрудники СБУ злоупотребляли своими полномочиями и следили за депутатами-оппозиционерами, в числе которых Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич, Тарас Козак и другие.

При этом Верховная Рада не давала разрешение на привлечение к уголовной ответственности указанных депутатов.

В настоящее время ведется расследование.

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