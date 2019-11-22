Советник Зеленского назвал возможные сроки встречи президента с Трампом в США

Советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков заявил, что украинский лидер может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в конце 2019 года или в начале 2020 года. Об этом сообщает «LB.ua».

По словам Новикова, встреча в Овальном кабинете Белого дома для любого политика является важным сигналом о поддержке со стороны Вашингтона.

Он также отметил, что в настоящее время Трампу не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику, так как скандал с его импичментом забирает много времени.

«Поэтому визит пока висит в воздухе, но я уверен, что он состоится [...]. Мне кажется, есть два возможных варианта: конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе», — сказал Новиков.

Президенту США Дональду Трампа грозит импичмент из-за его телефонного разговора с Зеленским, во время которого он, по мнению демократов, оказывал давление на украинского лидера, пытаясь вынудить его провести расследование относительно его политического противника — Джо Байдена.

Последний раз президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом в июне 2017 года с рабочим визитом.

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