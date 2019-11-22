МИД Боливии выказал Мексике протест из-за действий Моралеса
Министерство иностранных дел Боливии выразило протест мексиканским властям. Боливийское ведомство обвиняет экс-президента Эво Моралеса в деятельности, которая несовместима со статусом беженца.
Соответствующее заявление опубликовано в Twitter министерства.
«Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии», — написано в обращении.
Ранее 10 ноября Моралес ушел в отставку с поста президента и покинул Боливию.
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