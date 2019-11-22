Дочь Моралеса отказалась от убежища в Мексике
Дочь президента Боливии Эво Моралеса Эвалис Моралес Альварадо не приняла предложение об убежище в Мексике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Боливии Карена Лонгарик.
«Это ее суверенное решение, в высшей степени ее собственное. Видимо, она имеет свои причины», — прокомментировал Лонгарик.
До этого МИД Боливии выдал 24-летней дочери Моралеса, укрывающейся в посольстве Мексики в Ла-Пасе, разрешение на безопасный выезд из страны.
Ранее 10 ноября Моралес покинул пост президента и покинул Боливию. Ему предоставили политическое убежищев в Мексике.
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