Дочь Моралеса отказалась от убежища в Мексике

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Дочь президента Боливии Эво Моралеса Эвалис Моралес Альварадо не приняла предложение об убежище в Мексике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Боливии Карена Лонгарик.

«Это ее суверенное решение, в высшей степени ее собственное. Видимо, она имеет свои причины», — прокомментировал Лонгарик.

До этого МИД Боливии выдал 24-летней дочери Моралеса, укрывающейся в посольстве Мексики в Ла-Пасе, разрешение на безопасный выезд из страны.

Ранее 10 ноября Моралес покинул пост президента и покинул Боливию. Ему предоставили политическое убежищев в Мексике.

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