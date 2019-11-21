Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО и ОДКБ
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Сербия останется привержена политике военного нейтралитета и не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ, передает ТАСС.
Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Мы свою политику по отношению к России не будем менять. Мы остаемся в братских отношениях, мы не будем менять политику, не вступим в НАТО или ОДКБ. Случившееся укрепило нас на позициях военного нейтралитета и независимости», — заявил он.
Сербский таблоид «Блиц» опубликовал материал под названием «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!». В статье говорилось о том, что российский представитель якобы завербовал высокопоставленного сербского офицера, имя которого не сообщается.
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